記事ポイント千葉交響楽団が2026年8月8日・9日にファミリーコンサートを開催ジブリ主題歌を歌ったオリジナル歌手・井上あずみと木村弓がフルオーケストラと共演チケットは高校生以下1,000円、S席4,000円で販売中 ジブリの名曲をオリジナル歌手の生声とフルオーケストラで聴ける夏のファミリーコンサートが、千葉県内2会場で開催されます。子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる構成で、初めてクラシックコンサートに足を運