2026年秋公開の映画『汝、星のごとく』に、尾野真千子さん、木村佳乃さん、石田ゆり子さん、長谷川博己さんの出演が発表された。横浜流星さんと広瀬すずさんがW主演を務める、凪良ゆうさん原作の本屋大賞受賞作の映画化。瀬戸内の島を舞台に、15年にわたる愛と選択の物語が描かれる。【画像】櫂と暁海が通う高校の化学教師・北原草介を演じる長谷川博己さん夜空を見上げながら寄り添う櫂(横浜流星)と暁海(広瀬すず)。物憂げな表情