今月25日、広島市内の国道で軽自動車を運転し、ひき逃げしたとして、女(18)が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、広島市南区に住むアルバイトの女(18)です。警察によると、女は今月25日の夜、広島市安佐南区の国道で軽自動車を運転中、バイクと衝突し、そのまま逃走した疑いが持たれています。バイクを運転していた男性は、右手の親指を骨折するなどの重傷でした。警察は防犯カメラの映像などから女を特定したと