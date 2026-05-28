【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】長時間のデスクワークは、気づかぬうちに前かがみの姿勢が続き、首の疲労や肩こり、腰痛の原因となることも。昇降機能付きデスクでパソコンを見る際の視線の位置を最適化したり、人間工学に戻づいた椅子で快適な作業環境を実現！＊＊＊日々、仕事をするうえでワークデスク＆チェアの選択は大事。机の高さや天板の傾斜角度次第で、パソコンに向ける首の角度も変わり、首や肩、目