【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の錦戸亮が、5月27日放送のTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。グループを兼任していた当時の苦労が明かされる場面があった。【写真】“約7年ぶりの再会”ニノ＆錦戸亮の共演ショット◆錦戸亮、約7年ぶりのバラエティー出演2019年9月30日に旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）退所後、ソロアーティストや俳優として活動していた錦戸が、同番組にゲスト兼司会と