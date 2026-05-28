マイナーチェンジで上質感アップ！日産「サクラ」は、日産が展開する軽EV（軽自動車規格の電気自動車）です。軽自動車ならではの小回り性能に加え、EVならではの静粛性やスムーズな走行性能を備えている点が特徴です。現行モデルには「S」「X」「G」の3グレードが設定されており、中でも「G」は最上級グレードに位置付けられています。一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】これが“一番高い”日産「サクラ」マイナー