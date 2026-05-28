VITURE Beast サングラス型ディスプレイメーカーの1つであるVITUREが、新型の「VITURE Beast」の一般販売を開始した。価格は8万2,880円。 手元に評価用機材が届いているので、機能をチェックしてみたい。 この種の製品は、トップシェアはXREAL。それを追いかけるのがVITUREということになる。同じような原理に基づいていてハードウェア構成も似ているが、向かう方向が若干異なり、特性にも違いがあっ