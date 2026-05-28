「伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまった」──逮捕から一夜明けた5月26日の早朝、山口寿一オーナーと面会した読売巨人軍の阿部慎之助・前監督（47才）は、憔悴しきった表情で、こう謝罪の言葉を述べ辞意を伝えたという。都内の高級住宅街にある豪邸で、衝撃の事件が起きたのは、前日の夕方頃のことだった。【写真】逮捕前、ファンの要望を快く受け入れる阿部慎之助や夜の西麻布を歩いていた選手時代など。他、巨人軍のレジェ