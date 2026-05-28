早くも猛暑日を記録するなど暑い日が続くが、皆さんに水分補給について聞くと、街の人からは「麦茶です、子どもの水筒、毎日麦茶作ってる」、「私は麦茶です。麦茶っていう存在に感謝！」という声が聞かれた。実は傷みやすい夏の麦茶。正しい作り方や最新グッズをお伝えする。麦茶をもっとおいしく飲むコツや気になる疑問を徹底解説子どもから大人まで安心して飲める「麦茶」。熱中症対策としても欠かせない存在だ。水出し派（40代