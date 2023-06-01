【Amazon：BOSE ヘッドセット】 期間：5月28日0時～6月10日23時59分 「Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代）」ミッドナイトバイオレット Amazonにて、Boseのヘッドセットが特別価格で販売されている。期間は6月10日23時59分まで。 今回、ノイズキャンセリング機能を搭載し、臨場感あふれる空間オーディオを提供するオーバーイヤータイプのヘッ