LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K液晶テレビ「LG QNED」シリーズの2026年モデルとして、「QNED70B」の50/55/65/75型を、6月上旬より順次発売する。いずれも価格はオープン、市場想定価格は50型「50QNED70BJA」で85,000円前後から。 75型「75QNED70BJA」155,000円前後6月中旬より順次 65型「65QNED70BJA」120,000円前後6月上旬より順次 55型「55QNED70BJA」95,000円前後6月中旬より順