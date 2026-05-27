人気漫画家の差別的とも取れる投稿が、ネット上で波紋を広げている。「5月24日、『アイシールド21』『ワンパンマン』の作画で知られる村田雄介氏がXを更新。海外アカウントへの返信内容が物議を醸したのです」（ネット担当記者）相手は「HJB_News」というロンドン拠点のニュース系アカウント。プロフィールには「Straight talking patriot（率直な愛国者）」と記載されており、自称“メディアデータ業界35年のベテラン”によっ