「PILL-カプセル」 Amazonは「Amazon スマイルSale」を27日から開始。期間は6月2日23時59分まで。水月雨/MOONDROPの製品もセール対象になっており、27日に編集部が確認したところ、カプセル型の充電ケースを採用したイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤフォン「PILL-カプセル」が16% OFFの5,700円で販売中。 さらに、独自のFDT全面駆動技術を搭載した有線ヘッドフォン「楽園-PARA」は15% OFFの51,200円、コラ