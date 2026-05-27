新しい「Fire TV Stick HD」 Amazonは、「Amazon スマイルSale」を27日9時から開始した。期間は6月2日23時59分まで。Fire TVシリーズが低価格になっており、27日に編集部が確認したところ、4月30日に発売されたばかりの、スリムになって平均30%高速化した新モデル「Fire TV Stick HD」が、通常6,980円のところ、30% OFFの4,880円で販売中。 さらに、「Fire TV Stick 4K Select」が25% OFFの5,980円、「Fire TV Stick