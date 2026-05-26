とちぎテレビ アメリカ大リーグ、鹿沼市・作新学院高校出身でアストロズの今井達也投手は、２５日のレンジャーズ戦に先発登板し、６回まで無安打、無失点で２勝目を挙げました。 アストロズは３投手による継投でノーヒットノーランを達成し、９対０で勝利を納めました。