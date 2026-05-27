LIXIL住宅研究所では、幸せをもたらしてくれる「家」の条件や住まいで心と身体の健康に良い影響を与えると感じるものなどについて調査を実施した。どうやら、幸せをもたらしてくれる家の条件には、家族の存在や睡眠が大きく影響しているようだ。詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「住まいにおける幸福や心身の健康に関する調査報告書」結果を発表／LIXIL住宅研究所幸せをもたらしてくれる「家」の条件は「子育てしやすい」