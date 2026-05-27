LIXIL住宅研究所では、幸せをもたらしてくれる「家」の条件や住まいで心と身体の健康に良い影響を与えると感じるものなどについて調査を実施した。どうやら、幸せをもたらしてくれる家の条件には、家族の存在や睡眠が大きく影響しているようだ。詳しく見ていこう。

【今週の住活トピック】

「住まいにおける幸福や心身の健康に関する調査報告書」結果を発表／LIXIL住宅研究所

幸せをもたらしてくれる「家」の条件は「子育てしやすい」こと

LIXIL住宅研究所の調査は、20代〜40代の子どものいる共働きの既婚男女で、男性（300人）、女性（300人）の計600人が対象。まず、「あなたの幸福に影響する重要な要因の上位3つは？」という回答を加重平均で分析したところ、 「家族」が最も多く、半数近い43.9%に達した。次いで、27.2%で「身体の健康」が挙がった。

幸福に与える「家族」や「健康」の影響が大きいからか、「あなたに幸せをもたらしてくれる「家」の条件は？」と聞いた結果を見ると、1位が「子育てがしやすい」（46.8％）、2位が「間取り」（44.8％）、3位が「くつろぐリビング」（41.0%）となった。

Q.あなたに幸せをもたらしてくれる「家」の条件は？（MA）N=600

出典：LIXIL住宅研究所「住まいにおける幸福や心身の健康に関する調査報告書」

一般的に、住まい選びで重視することを調査すると、「交通アクセス」や「生活利便立地」など、立地面が重視されるが、「生活に便利な立地」は35.5％で6位だった。“幸せをもたらす”という条件で聞くと、居住空間の快適性などが上位に挙がる点が興味深い。それだけ、幸福と家族の暮らしは切り離せない関係なのだろう。

心と身体の健康に良い影響を与えるのは、「家族や友人と過ごす空間」

次に、「お住まいで心と身体の健康に良い影響を与えると感じる上位3つは？」という回答を加重平均で分析したところ、1位は29.6%の「家族や友人と過ごす空間」だった。つまり、家族や友人などと過ごす空間が心身ともに健康に良い影響を与え、幸福感をもたらすことにつながっているということだろう。

2位に「適切な温湿度（高気密高断熱）」（22.8%）、3位に「日当たりが良く、明るい」（20.9%）といった“居室の快適性”が挙がり、4位に「質の高い睡眠のための寝室」（17.7％）、5位に「リラックススペース」（17.3％）といった“睡眠やリラックス”への重要性がうかがえる結果となった。

Q.お住まいで心と身体の健康に良い影響を与えると感じる上位3つは？（MA）N=600※加重平均

出典：LIXIL住宅研究所「住まいにおける幸福や心身の健康に関する調査報告書」

それぞれの趣味や志向などによる違いもあるだろうが、心身の健康には、まずは、大切な人たちとの交流が影響し、次いで、日常過ごす居室の快適性が影響し、さらには、睡眠などの個人のくつろぎが影響するという関係性にあるように思える。

なお、「住まいで、心と身体の健康に悪い影響を与えていると感じるもの」については、「冬寒く、夏暑い（断熱性・気密性が低い）」（19.7％）などが上位に挙がった。おおむね、心身の健康に良い影響を与えると感じるものと真逆の環境が挙がっている印象を受けた。

心身の健康増進で欲しい場所や設備とは？

では、「心と身体の健康を増進するために自宅に欲しい場所や設備」とは、どんなものだろう？「質の高い睡眠用寝具」（26.8%）、「リラックスバスルーム」（23.8%）、「防音性の高い部屋」（21.7%）がTOP3を占め、眠りやすい環境につながるものなどを欲していることがわかった。

Q.心と身体の健康を増進するために自宅に欲しい場所や設備は？（MA）N=600

出典：LIXIL住宅研究所「住まいにおける幸福や心身の健康に関する調査報告書」

リラックスや睡眠のための環境を求めるのは、それだけ重要視しているからか、現実的に得られていないからかは、わからないが、家族との交流などに比べて居住環境がより強く左右するのが、リラックスや睡眠なのかもしれない。

さて、調査対象となった子育て世帯にとっては、住まいは家族の日々の暮らしを支え、子育てしたり家族と交流したりする重要な場所だ。また、家族それぞれの心と身体の健康を保つための場所でもある。家族や健康が幸せをもたらす重要な要因だと感じる人が多いこともあり、“快適な住まいは幸せに影響を与える”ということは、注目すべきことだ。改めて、住まいの重要性を認識した次第だ。

●関連リンク

LIXIL住宅研究所「住まいにおける幸福や心身の健康に関する調査報告書」

(山本 久美子)