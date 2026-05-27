（CNN）イランのイスラム革命防衛隊は26日の声明で、MQ9「リーパー」無人機を撃墜し、イラン領空に侵入したF35戦闘機と別の無人機1機に対しても攻撃を行ったと主張した。これらの出来事がいつ発生したのかは明らかにされていない。米軍は25日夜、ホルムズ海峡周辺のイランのミサイル発射施設や艦船を狙った「自衛のための攻撃」を実施していた。革命防衛隊は声明の中で、停戦違反があれば必ず報復すると警告した。イラン国営メディ