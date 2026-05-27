現在クラウドファンディング中の 「Elfin Flip 4K」 薄型モデルの進化系が登場 ホームプロジェクタも、基本的なスペックのものは一通り出揃い、昨年あたりからはポータブル型というか、設置場所を固定しないタイプの製品が目立つようになってきた。オートフォーカスや自動台形補正機能が発達し、置き場所が毎回変わっても調整に時間がかからなくなったことも関係しているのかもしれない。 プロジ