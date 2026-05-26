県内で宿泊した人などを対象にした県の割引キャンペーンの第1弾が、受け付け開始から3週間足らずで予算の上限に達したことがわかりました。予想を上回る反響を受け、県は追加で予約を受け付けることにしています。物価高やクマの大量出没で厳しい経営環境に置かれている宿泊事業者などを支援しようと県が行っている得旅キャンペーン。対象となる宿泊施設を指定の旅行会社のサイトから予約すると、1人につき最大で1万2,