5月25日夜に長女への暴行容疑で現行犯逮捕された巨人の阿部慎之助監督が、26日午前に山口寿一オーナーに辞任を申し入れ、受理された。釈放された阿部氏は球団事務所での会見で「伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまい、とても深く謝罪したい」などと述べた。【写真】投手の頭を叩く阿部氏、引退セレモニーで自身の子供から投球を受ける様子、夜の西麻布を歩いていた選手時代球団によれば、阿部氏は都内の自宅で姉妹の喧嘩を