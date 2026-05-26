裾野市ではクマの目撃が25日まで6日連続で計17件と相次いでいて、市が警戒を呼びかけています。裾野市によりますと25日午後1時40分ごろ裾野市須山の越前岳南方付近でクマとみられる動物が目撃されました。裾野市ではこのほか、「富士山こどもの国」の周辺など同一個体かは分かっていませんが、25日まで6日連続でクマの目撃情報が計17件寄せられています。こうした状況に目撃現場近くの小学校では26日朝、保護者が車で子どもを送り