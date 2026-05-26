日本海中部地震の発生から26日で43年です。津波で児童13人が命を落とした男鹿市の加茂青砂地区では、このあと地震の発生時刻の正午ごろに合わせて追悼の祈りがささげられます。男鹿市の加茂青砂地区です。1983年5月26日に秋田県沖で発生した日本海中部地震では、秋田と青森、北海道で合わせて104人が死亡し、このうち100人は津波によって命を落としました。県内でもこの海に遠足で訪れていた旧合川南小学校の児童13人がお弁当を食