26日午前9時18分ごろ、神奈川県西部を震源とする地震があり、静岡県内では熱海市で震度2を観測しました。この地震による津波の心配はありません。この地震の震源地は神奈川県西部、震源の深さは10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されています。