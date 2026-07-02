俳優・木の実ナナ（79）の最新ショットに多くの反響が寄せられている。【映像】木の実ナナ（79）の近影ミュージカル俳優として活躍し、ドラマ『あぶない刑事』シリーズや土曜ワイド劇場『混浴露天風呂連続殺人』シリーズなど、数々の作品に出演していた木の実。しかし、2025年7月、一部週刊誌で2023年の骨盤骨折後に要介護認定を受け、復帰に向け、リハビリに励んでいることが報じられていた。同じ年