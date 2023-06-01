4年目で念願のメジャー初昇格【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮内野手が25日（日本時間26日）、メジャーに初昇格し、本拠地ツインズ戦に「9番・右翼」で出場する。この日、西田は「やば、人多すぎやろ」と20人以上集まる報道陣の数に驚きながらロッカーに姿を見せた。この日、用意されていたロッカーを見ると、背番号は「51」となったことが判明。西田は昇格即スタメンが決定し