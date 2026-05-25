大好きなチアリーディングを続けるため、たった1人で練習に励むチアリーダーを紹介します。彼女の夢は、いつか仲間と共に大会に出場すること。挑戦を続ける思いとチアスピリットに迫りました。 広いフロアに…たった1人…。それでもはじけるさわやかな笑顔と、こだまする澄んだ声。 ■新潟経営大学 横山真優さん(3年) 「(Q.いま取り組んでいたのは？)チアリーディングです！(Q.チアリー