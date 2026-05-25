農水省によりますと、全国の主食用米の作付けは136万3000ha(4月末時点)。このまま生産した場合の収穫量の見通しが733万tと、農水省が示した最大需要量の711万tを上回ります。一方、県内の34地域の農業再生協議会のうち15地域が前年並みの意向を示しています。 4月から田植えが始まった上越市の『グリーンファーム清里』。 会長の保坂一八さんは今後のコメ価格についてー ■グリーンファӦ