静岡県内では5月25日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢の男女計4人が救急搬送されました。このうち下田消防本部管内の西伊豆町では、午前11時50分ごろ、畑作業中だった90代の男性が倒れているのを通行人が発見し救急搬送されましたが、搬送時に意識がなく重症だということです。ほか県内で搬送された高齢の男女3人についてはいずれも軽症だということです。