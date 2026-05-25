あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは・・・・「２０〜７０代に聞いた、夏に食べたいものといえば？」 １位スイカ２位そうめん３位冷やし中華４位アイス５位かき氷６位ざるそば７位冷麺８位うなぎ９位焼肉＜視聴者プレゼント＞宝印生しょうゆをプレゼント！