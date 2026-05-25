★今注目の回転寿司チェーンを調査！★ 回転寿司店のフェア情報や最新情報を通じて、店舗の魅力を調査・紹介する企画 【出演者】ギャル曽根・秋山寛貴（ハナコ）・高橋成美【ご紹介させていただいた施設】・魚べい・金沢まいもん寿司