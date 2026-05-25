２２日、中国（深圳）国際文化産業博覧交易会の「文化クリエーティブ中国」展示エリア。（深圳＝新華社記者／梁旭）【新華社深圳5月25日】中国広東省深圳市で21〜25日、第22回中国（深圳）国際文化産業博覧交易会が開かれている。各種文化関連製品12万点以上が展示されており、「文化クリエーティブ中国」展示エリアには、国内の有力文化IP（知的財産）、ハイテク・トレンド製品、文化・観光関連