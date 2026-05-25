工事が続くJR新潟駅の万代広場に、期間限定でフォトスポットが設置されました。 ■梶葉康介記者 「新潟駅万代広場に今日から新しくフォトスポットが設置されました。このように後ろに回って写真を撮ることができます。」 フォトスポットは中央エリアの南側が完成したことに伴い、新潟市のイメージアップを目的として期間限定で設置されます。高さは約90cmで、大人から小さな子どもまで一緒に写真撮影を楽しめる