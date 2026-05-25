静岡駅発東京駅着「エスパルス新幹線 #しみず432号」が特別運行された清水エスパルスは5月24日、J1百年構想リーグ第18節でガンバ大阪とMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦した。静岡から東京へ向かうエスパルス仕様の新幹線の車内が公開され、反響を呼んでいる。百年構想リーグ地域ラウンドの最終戦。清水は聖地国立をホームとして戦った。この試合の開催を記念して、1編成貸し切りの静岡駅発東京駅着「エスパルス新幹線 #し