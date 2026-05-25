25日朝、掛川市の菊川の河口でボートが転覆する事故があり海上保安署などが行方不明となっている男性(79)乗組員を捜索しています。御前崎海上保安署などによりますと25日午前4時27分ごろ、掛川市国安の菊川河口付近で「ボートが転覆した人の姿は見えない」と釣りをしていた人から118番通報がありました。転覆したのは定員5人のボートで、河口からおよそ100メートルのところで見つかっています。河口付近に