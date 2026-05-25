24日に引き続き25日朝も裾野市須山でクマが目撃されました。現場は、富士山こどもの国の近くで市は警戒を呼び掛けています。裾野市によりますと25日午前5時すぎ、裾野市須山の十里木高原駐車場付近でドライバーがクマとみられる動物を目撃したということです。現場は、富士山子どもの国の東側で24日午後4時15分ごろにも目撃情報がありました。裾野市では、これまでに同一個体かは分かりませんが5月に入り今回目撃された須山