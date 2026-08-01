天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１日、三重県伊勢市の伊勢神宮の社殿を２０年ごとに建て替えてご神体を移す式年遷宮（２０３３年）の関連行事などを視察するため、同県入りされた。東京駅から新幹線と特急を乗り継いで同県に入った愛子さまは同日午後、式年遷宮で使われる木材の加工などを担う「山田工作場」（伊勢市）を訪問された。愛子さまは、ヒノキの丸太を製材するために線を引く「墨掛け」の工程や、社殿のかやぶき