新潟市が、県内初の公立夜間中学として2027年4月に開校する『新星中学校』の説明会が開かれました。 23日の説明会には、夜間中学に関心のある人など約20人が参加しました。『新星中学校』は、義務教育を修了していない人や不登校などで中学校の授業を十分に受けられなかった人を対象に2027年4月に開校します。全校生徒は20～40人程度を想定していて、校舎は新潟市立明鏡高校の一部を使用します。 ■参加者 「ひ