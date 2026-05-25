「了解しました。ありがとうございました」 上記は、給与体系を巡って部下が上司に返信したメールだ。 その後、部下は「給与体系に納得していない。差額の賃金を支払ってほしい」と主張して提訴した。 裁判所は「給与体系の変更について合意はなかった」と判断し、会社に対して約550万円の支払いを命じた。 以下、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件の経緯 事件の舞台は、特許事務所である