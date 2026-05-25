栃木県那須町の小学校跡地を活用した「那須まちづくり広場」。ここは、終身で安心の高齢者向け住宅と、地域住民も利用するカフェやマルシェなどが共存する、全国でも珍しい取り組みの拠点だ。超高齢化社会の日本において、「誰もが自分らしく最期まで安心して暮らし続けられる地域社会」「人生100年時代の多世代コミュニティ」を目指す、この取り組みを紹介したい。50代の「まだ老後ではないけれど」の世代こそ、これからの生き方