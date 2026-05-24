焼津市の航空自衛隊静浜基地で「航空祭」が開かれました。航空祭は、航空自衛隊の活動に理解を深めてもらうもので、上空では、静浜基地のT-7初等練習機によるオープニングフライトや近隣基地の救難機と救難ヘリコプターによる救助実演、戦闘機の展示飛行などが披露されました。また、地上ではパトリオット発射機や陸上自衛隊のヘリコプターなどの展示や、練習機との写真撮影が来場者の人気を呼んでいました。