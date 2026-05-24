目撃が相次ぐ裾野市で、24日午後、またクマが目撃され、市は警戒を呼び掛けています。裾野市によりますと、24日午後4時15分ごろ、裾野市須山の十里木高原駐車場付近で地元住民がクマ1頭を目撃。越前岳方面に登って行ったということです。裾野市では、５月に入り今回目撃された須山地区のほか、千福が丘の住宅街でも、複数の目撃情報が寄せられています。これまでにけが人は確認されていません。市は、猟友会によるパトロール