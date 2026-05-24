制限なきFA契約が可能だったにも関わらず…わずか2年契約となった村上村上宗隆内野手がホワイトソックスと結んだ2年総額3400万ドル（約54億円）の契約について、メジャー通算198本塁打のエリック・ホズマー氏が独自の見解を示し注目を集めている。他球団が獲得を見送るなか成立した、短期契約の裏側にある球団の思惑を推測した。米メディア「barstool sports」のスティーブン・チェイ氏は21日（日本時間22日）、自身のX（旧ツ