【モデルプレス＝2026/05/23】タレントの王林が5月22日、自身のInstagramを更新。夏を先取りした屋外でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】28歳元アイドル「何頭身？」ショーパンから美ボディ輝く◆王林、夏先取りコーデから美ボディ際立つ王林は「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取り BBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。淡いイエローのシャツとショートパンツのセットアップ