アイドルグループ「＝LOVE」の元メンバーで女優の齊藤なぎさ（22）が23日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）と野球観戦する姿を公開した。東京ドームで野球を観戦する2ショットを投稿し、「今日は大好きな彩さんと一緒に試合観戦」と報告。「とっても楽しかった…！彩さん今日も可愛かった…」とつづった。山本もXで「なーたんと阪神―巨人戦打って抑え