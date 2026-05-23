5月場所は千秋楽を前に大変な状況となっている。11日目に負け越して来場所のカド番が決まっていた東大関・琴櫻が12日目から休場。初日から休場の西横綱・大の里と西大関・安青錦、2日目から休場した東横綱・豊昇龍に続き、2横綱2大関が不在なとなった。【写真】八角理事長の協会挨拶の様子、協会挨拶を見つめる「溜席の着物美人」の姿も2020年11月場所以来のことで横綱・大関での出場は東張出大関・霧島だけとなった。三役以上