TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「WEEKLY GOLF REVIEW」のワンコーナー「葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオ supported by 富士住建」（毎月第1金曜16:00〜16:45）。女子プロゴルファーの葭葉ルミ（よしば・るみ）選手がパーソナリティを務め、コースで見せる真剣な表情とは一味違う、葭葉プロの等身大の思いをお届けしていきます。5月22日（金）の放送では、彼女