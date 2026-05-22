2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催を予定している『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が追加情報を発表した。『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』超豪華出演者第4弾発表ゲストモデルに、雑誌『Ray』の専属モデルを務める一方、2025年に放送されたドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』