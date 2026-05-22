2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催を予定している『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が追加情報を発表した。

『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

超豪華出演者第4弾発表

ゲストモデルに、雑誌『Ray』の専属モデルを務める一方、2025年に放送されたドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』で注目を集め、現在放送中のドラマ『エラー』にも出演している北里琉、2024年2月に櫻坂46を卒業後、2025年8月に1st mini Album『yousti』でソロデビュー、2026年3月25日（水）には待望の1st Single『Game of Life』をリリースした小林由依が決定！

そして、ゲストには、ドラマ『星降る夜に』『天狗の台所』などの話題作で注目を集め、2026年9月4日（金）公開予定の映画『ホーム スイート ホーム』への出演も控える駒木根葵汰、雑誌『MEN’S NON-NO』の専属モデルを務め、俳優としても活躍し、TGC地方開催は初出演となる豊田裕大、映画『ネムルバカ』や、ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』で月9ドラマ初出演を果たすなど活躍の幅を広げ、2026年8月7日（金）公開予定の映画『ブルーロック』への出演も控える樋口幸平が決定した。

さらに、注目のメインアーティストには、4オクターブの高音ボイスを持つ5人組男性アーティスト・Da-iCEのボーカル兼パフォーマーで、楽曲制作も多数手がけ、作詞を担当した『CITRUS』では第63回 日本レコード大賞を受賞！2026年2月には初のソロ楽曲『Me.exe』を発表し、2026年6月には、初アルバムの発売を皮切りにライブツアー『SOTA HANAMURA Live Tour 2026』を控えているSOTA HANAMURA（from Da-iCE）、SNS総フォロワー数450万人を超える原宿系動画クリエイターで、タピオカ店やスイーツのプロデュース、アーティストとして活躍するほか、2026年4月5日（日）よりスタートしたテレビ番組『よ〜い！スターと！トビダスクール』では初レギュラーを務めるなど、若者からの認知度100%の“原宿のプリンセス”しなこが出演する。

6月14日（日）にプレイベントを開催

初開催となるTGC新潟を約1か月後に控えた2026年6月14日（日）、古町ルフル ルフル広場（新潟県新潟市中央区古町通7番町1010番地）の特設ステージにて、『TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行』の開催が決定した。

当日は、新潟県を拠点に活動するNGT48のライブパフォーマンスをはじめ、TGC新潟にも出演するモデルの

小國舞羽、葛西杏也菜、本田紗来、米澤りあや、ゲストの柏木由紀、WILD BLUEのメンバーである鈴陽向、宮武颯による、五泉ニット・見附ニット・亀田縞など新潟が誇る繊維産業の魅力を取り入れたファッションショー、さらに、日本を代表するエンタメカンパニー2社が仕掛ける唯一無二の地方創生プロジェクト「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」の一環として、EXILE TETSUYAがプロデュースする「LDHダンスワークショップショー」の実施も決定し、ゲストに人気アーティストDream Amiを迎えるなど、多彩なコンテンツで会場を盛り上げる！入場は無料となっている。

Information

【TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行 概要】

イベント名：TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行

日時：2026年6月14日（日）12:00〜14:15（予定）

会場：古町ルフル ルフル広場 特設ステージ（新潟県新潟市中央区古町通7番町1010番地）

入場料：無料

※観覧エリア整理券は当日配布予定（整理券の配布については、後日詳細を発表します。）

出演者：EXILE TETSUYA、NGT48、小國舞羽、葛西杏也菜、柏木由紀、鈴陽向（WILD BLUE）、Dream Ami、

本田紗来、宮武颯（WILD BLUE）、米澤りあ 他 ※50音順

＜スケジュール＞

12:00 オープニングステージ／NGT48アーティストライブ／GOSEN MITSUKE KNIT ＆ KAMEDAJIMA COLLECTION

12:30 TGC新潟 2026 市民モデルオーディション最終審査

13:00 LDHダンスワークショップショー

14:00 フィナーレ

※当日の進行状況により、時間が前後する可能性がございます。

詳細はこちら：https://tgc.girlswalker.com/niigata/2026/preevent/

県民参加型企画を実施

新潟県の魅力あふれる観光スポットを全国へ発信する、県民参加型企画の実施が決定した。

県内各地の“若年層が訪れたくなる映えスポット”をテーマに写真や動画を募集し、TGC新潟ならではの視点で新潟県の新たな魅力を発掘する。また、選出者にはTGC新潟当日のトークステージに出演し、新潟県の観光スポットの魅力を発信してもらう予定となっている。応募は5月22日（金）よりスタート。

Information

＜応募資格＞

・新潟県内に在住の方

・事前に自身のSNSにて

おすすめの新潟観光スポットを投稿

※年齢・性別不問

※スケジュールの全日程に参加可能な方

＜審査スケジュール＞（予定）

応募期間：5月22日（金）14:30〜6月6日（土）23:59

1次審査結果発表：6月12日（金）※合格者のみ連絡

2次審査（新潟市内）：6月27日（土）※当日結果発表

リハーサル：7月17日（金）会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

本番：7月18日（土）会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

＜応募はこちら＞

https://forms.gle/JgZEVcnj2fs7GVKo9

※詳細につきましては、応募フォームをご確認ください。

今後の追加情報もお見逃しなく！

＜W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動しています。

イベント概要

【 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

●チケット

【入場料】

指定席S：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）、TGC CARD割引：2,500円OFF/ お土産袋・応援グッズ付

指定席A：先行販売：9,500円（税込）、一般販売：10,000円（税込）、TGC CARD割引：1,500円OFF / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【先行販売】2026年4月2日（木）10:00から順次販売開始

TGC CARD先⾏：2026年 4⽉11⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先⾏：2026年 4⽉25⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59

TGC公式LINE先⾏（第⼆弾）：2026年 5⽉ 9⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59

プレイガイド先⾏：2026年 5⽉ 9⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2026年5月23日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

●ゲストモデル

青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々木満音、白河れい、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

柏木由紀、北原里英、駒木根葵汰、鈴陽向（WILD BLUE）、寺田心、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、樋口幸平、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

●メインアーティスト

Gyubin、しなこ、SOTA HANAMURA（from Da-iCE）、マルシィ、WILD BLUE、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、影山優佳 ※50音順

●公式サイト

『 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト