ロッテの唐川侑己は、“伝家の宝刀・カットボール”の精度向上を図っている。5月15日の楽天二軍戦では、今季最長の7回・95球を投げたが、この日は3回以降、3回が9球中8球、4回が18球中15球、5回が11球中9球、6回が12球中、7回が8球中7球がカットボールとカットボール主体の投球だった。その理由について「バッターの反応を見て投げるピッチャーではあるので、その反応的にカットボールで押せれば押したほうがいいかなという